Megalopolis: Francis Ford Coppola vuole per il suo nuovo film Zendaya, Oscar Isaac e Forest Whitaker

Il nuovo progetto di Francis Ford Coppola s’intitolerà Megalopois, e si tratta di un film “mega” in tutti i sensi, considerando che costerà tra i 100 ed i 120 milioni di dollari, e dovrebbe includere tra i membri del cast nomi molto importanti.

Per il suo Megalopois, infatti, Coppola sarebbe in trattative con nomi del calibro di Oscar Isaac, Forest Whitaker, Cate Blanchett e Jon Voight, assieme a Zendaya, Michelle Pfeiffer e Jessica Lange. Nel lungometraggio dovrebbe esserci anche James Caan che ha interpretato Sonny Corleone ne Il Padrino, film immortale del cineasta italo-americano.

Su questo progetto Francis Ford Coppola ha dichiarato:

Posso dire che per me fare un lavoro del genere è come una sorta di guerra di religione, perché sono ancora qui, con lo stesso entusiasmo che avevo 20 o 40 anni fa. Voglio ancora creare dei sogni su pellicola, anche a costo di investire i miei stessi soldi. Non lo vorrei, ma se fosse necessario sarei disposto a farlo. Vorrei realizzare questo film entro l’autunno del 2022. Non ho ancora tutto il cast pronto, ma ho abbastanza nomi da poter dire che si tratta di un qualcosa di entusiasmante.