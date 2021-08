iPhone 13: i rumor sulle telefonate satellitari fanno volare in borsa la Globalstar

Nella giornata di ieri l’analista Ming-Chi Kuo ha rivelato per la prima volta che il prossimo iPhone 13 potrebbe avere una serie di funzionalità basate sulla connessione satellitare LEO. Questo perché sarà dotato di un inedito chip di Qualcomm.

Non è ancora molto chiaro in cosa si tradurrà il supporto alla connessione satellitare. Ad esempio, Bloomberg scrive che non ci sono grossi dubbi che l’iPhone 13 avrà l’hardware necessario per supportare delle vere e proprie telefonate satellitari – in assenza della rete LTE/5G tradizionale -, ma il media outlet si affretta anche a precisare che probabilmente il supporto alla tecnologia, almeno inizialmente, verrà offerto esclusivamente nella forma di un nuovo tipo di messaggi d’emergenza.

La feature dovrebbe chiamarsi Emergency Message via Satellite e permetterà di contattare servizi e contatti d’emergenza nel caso in cui ci si trovi in condizioni di pericolo e in assenza di segnale.

I report evidenziano anche che Apple dovrebbe affidarsi alle infrastrutture della Globalstar per le sue nuove funzioni satellitari. La Globalstar è leader nella fornitura di servizi satellitari dedicati ad aziende e privati, dispone anche di una delle più grandi ‘costellazioni’ di satelliti LEO, ossia in orbita bassa.

Lunedì la Globalstar – proprio come conseguenza di queste anticipazioni – ha registrato ottime performance in borsa, con le azioni dell’azienda che sono rapidamente cresciute del 64%. Anche in questo caso, non ci sono vere e proprie conferme: la notizia che Apple intenda allearsi con la Globalstar ci arriva dall’analista Ming-Chi Kuo, ma per il momento si tratta di un pronostico non suffragato da grossi elementi fattuali.