iPhone 13: le telefonate satellitari saranno solo per le emergenze

Nella giornata di ieri l’analista Ming-Chi Kuo e il giornalista Mark Gurman hanno reso noto che molto probabilmente il nuovo iPhone 13 supporterà anche le telefonate satellitari. Il device – anticipa la firma di Bloomberg – sarà dotato di una nuova versione di un chip di Qualcomm compatibile con la rete satellitare LEO.

Bloomberg sostiene che l’iPhone 13 abbia l’hardware necessario per effettuare le telefonate satellitari, ma che queste potrebbero non essere disponibili fin da subito.

La nuova funzione consente di essere reperibili anche quando le infrastrutture telefoniche tradizionali non sono disponibili: ad esempio in alta montagna o in mare aperto. Oggi un nuovo report aggiunge un importante dettaglio all’anticipazione di Gurman. Sembra estremamente verosimile che, almeno inizialmente, la connettività satellitare sarà esclusivamente riservata alle comunicazioni d’emergenza. Ad esempio, immaginate di essere in una situazione precaria in alta montagna e di dover chiamare il soccorso alpino in assenza di rete LTE. Sicuramente si tratta di una feature di estrema utilità, in alcuni scenari potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte.

Oltre alle telefonate, la rete satellitare consentirà anche di mandare SMS grazie ad una nuova feature chiamata Emergency Message via Satellite. Potranno essere inviati ai soccorsi, ma anche ai contatti d’emergenza. In modo interessante, se si sceglie di mandare l’SMS ad un contatto d’emergenza quest’ultimo – data l’urgenza – aggirerà eventuali modalità “Non disturbare”, facendo scattare in ogni caso una notifica.

Dovrebbero essere proprio gli SMS d’emergenza a ricevere la massima priorità di Apple, mentre le telefonate satellitari vere e proprie potrebbero fare il loro debutto solamente a partire dal prossimo anno.

Ovviamente stiamo parlando di un prodotto non ancora annunciato, motivo per cui è bene prendere questa anticipazione con la massima cautela. L’iPhone 13 quasi sicuramente verrà presentato a fine settembre assieme al nuovo Apple Watch Series 7 – di cui conosciamo già alcune possibili caratteristiche.