Fossil Gen 6 si presenteranno con Wear OS 3, ma non al day one

Come confermato durante la presentazione dei nuovi Fossil Gen 6, i dispositivi non si presenteranno sin dal day one con il Wear OS 3, che arriverà in seguito.

Nel corso delle ultime settimane, grazie ad alcuni leak abbiamo potuto scoprire i primi dettagli in merito ai prossimi smartwatch Fossil Gen 6, gioiellini della compagnia che finalmente si sono mostrato al pubblico, mostrando ogni caratteristica che li caratterizzerà al debutto. Fra notizie divise a metà tra buone e cattive per quanto concerne il sistema operativo e dei componenti sotto la scocca decisamente migliorati, vediamo quinti quando confermato in merito ai nuovi Fossil 6.

Partiamo proprio dal sistema operativo, per cui la compagnia ha fatto finalmente chiarezza. I nuovi dispositivi sono infatti in grado grazie alle proprie caratteristiche di supportare con successo il Wear OS 3, ma non avranno modo di fornire agli utenti questa possibilità già a partire dal day one. Gli smartwatch si presenteranno infatti con il “vecchio” ma buono Wear OS 2, in attesa di un aggiornamento della compagnia. Questo non ha purtroppo ancora una data d’’uscita, ma è bene sottolineare che è stata fornita una generica finestra di lancio del 2022 per la sua venuta. Staremo a vedere se lo stesso si presenterà già entro i primi 6 mesi o si farà attendere da chi si munirà dei prossimi dispositivi nel mese di settembre.

Troviamo due dimensioni da 42 mm e 44 mm, con lo stesso schermo da 1,28 pollici circolare. Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS e NFC SE per i pagamenti, e un sensore SPo2 (saturimetro) saranno inclusi per la versione base. Andranno a completare il tutto 1 GB di RAM e 8 per l’archiviazione, oltre che lo Snapdragon Wear 4100+, fino a un terzo più potente se confrontato con il precedente modello. La batteria dovrebbe caricarsi nel giro di pochi minuti, finendo l’operazione entro meno di un’ora, e durare per più di 24 ore.

La sesta generazione sarà acquistabile al prezzo di €299-329 in pre-ordine già a partire dalla giornata del 20 settembre 2021 per un lancio il 27. Staremo a vedere in seguito al debutto se gli articoli saranno apprezzati dall’utenza che non vede l’ora di aggiornare i propri dispositivi, o magari non si è ancora affacciata a questo brand.