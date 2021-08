YOU 3: un video di Netflix rivela l’uscita della terza stagione a ottobre

Netflix ha lanciato un video dedicato a YOU 3, la terza stagione della serie TV che arriverà sulla piattaforma streaming a ottobre.

Uscirà a ottobre YOU 3, la terza stagione della serie Netflix che è stata da poco presentata con un video in cui è stata annunciata la data d’uscita: si tratta del 15 ottobre. Il telefilm su YOU è basato sui libri di Caroline Kepnes.

Nella terza stagione di YOU, Joe (Penn Badgley) e Love (Victoria Pedretti), sono sposati e stanno crescendo il loro bambino in Carolina del Nord. Ma Joe è intimorito dai pericolosi impulsi di Love. E poi ancora: può la persona per cui è stato ossessionato essere la sua vicina di casa?

La serie accompagna gli spettatori nei pensieri interiori di Joe, mentre le sue fissazioni e le sue ossessioni passano da una donna sfortunata all’altra.

Il cast di YOU vede tra gli altri interpreti presenti: Saffron Burrows, Tati Gabrielle, Dylan Arnold, Shalita Grant, Travis Van Winkle, Scott Speedman, Michaela McManus, Shannon Chan-Kent, Ben Menhl, Chris O’Shea e Christopher Sean.

Il telefilm è prodotta dalla Berlanti Productions e da Alloy Entertainment, assieme a Warner Horizon Scripted Television. Berlanti, Gamble, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo, Silver Tree, Michael Foley, e Justin Lo faranno da produttori esecutivi.

