Volkswagen sta gradualmente abbandonando il cambio manuale, dal 2030 solo automatico su tutte le auto

Nonostante i vantaggi dell’automatico, in Europa il cambio manuale è ancora apprezzato da una ricca fetta di automobilisti. Eppure – e in questo l’elettrificazione gioca un ruolo cruciale -, presto anche nel nostro continente potrebbe diventare una rarità. Basti pensare che Volkswagen sta gradualmente diminuendo il numero di veicoli con alternative al cambio automatico.

Oggi la maggior parte dei veicoli di Volkswagen vengono ancora venduti con cambio manuale, eppure – scrive Slashgear -, la casa automobilistica si prepara ad un’importante svolta che potrebbe fare storcere il naso a molti automobilisti. A partire dal 2023 la Volkswagen Tiguan verrà venduta esclusivamente con il cambio automatico.

Nello stesso anno, anche la Volkswagen Passat non verrà più venduta con il cambio manuale. Dal 2030 il cambio manuale non verrà più proposto su nessun veicolo della casa automobilistica. Il cambiamento coinvolgerà indiscriminatamente Europa, Stati Uniti d’America e Cina. Dal 2030 Volkswagen intende anche vendere esclusivamente auto elettriche.

Negli USA notoriamente il cambio manuale non è mai stato particolarmente popolare e già da anni il numero di veicoli con trasmissione manuale venduti dalle case automobilistiche è crollato fino ad occupare numeri ridicolmente bassi. Vi basti pensare che nel 2019 negli USA si sono vendute più auto elettriche che auto con il cambio manuale. Gli Stati Uniti non sono esattamente uno dei mercati più importanti per gli EV, e di certo non lo erano nel 2019.

Volkswagen non è l’unica casa automobilistica a voler fare a meno del cambio manuale. Mercedes ha già annunciato la stessa intenzione, mentre alcuni aziende specializzate in auto sportive – come Porsche – intendono continuare ad offrire più opzioni ai loro clienti.