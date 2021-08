iPhone 13: un report ha svelato data di presentazione e uscita?

Nonostante si continui a parlare molto del futuro di Apple per quanto concerne gli iPhone 13 e i prossimi prodotti che verranno annunciati, potenzialmente nel mese di settembre, c’è da sottolineare che la compagnia non si è in realtà ancora esposta per la situazione. Mentre i fan attendono in particolar modo di coprire di più sul tutto, non mancano i report che forniscono anticipazioni potenzialmente possibili in merito a quando finalmente il colosso di Cupertino ci fornirà dichiarazioni ufficiali.

Questa volta troviamo una vera e propria data d’uscita per la serie degli iPhone 13, riportata sulle pagine di MyDrivers e ripresa invece da Gizmochina. Abbiamo ovviamente a che fare con informazioni non ancora confermate in alcun modo, ed è quindi bene prendere il tutto con cautela fino a quando la reale conferenza della compagnia non arriverà. Come spiegato, Apple ha rinviato leggermente la serie degli iPhone 12 per via della pandemia, ma stando a ulteriori rumor sembra invece che quest’anno la situazione non si ripeterà, e che quindi l’uscita sia in realtà più vicina di quel che immaginiamo.

Sulle pagine di MyDrivers si è parlato di un lancio pronto ad arrivare nella giornata del 24 settembre 2021, il che sottolineerebbe come l’evento risulti quindi prossimo a essere annunciato da parte dell’azienda, sempre ovviamente che ciò venga confermato e Apple ci fornisca solamente nel giro di qualche settimana tutti i dettagli sui suoi prossimi gioiellini. Quest’ultimo dovrebbe essere invece fissato per il 14, e sembra sia pronto a mostrarci tutte le novità in merito agli iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max.

Sembra ormai che non manchi molto d’attendere, e anche nel caso in cui i dati del report non risultassero esatti, sembra ormai che il dado sia tratto e Apple sia pronta per svelare le sue novità per la fine del 2021.