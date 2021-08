GoPro Hero 10: un leak svela la cam e molti dettagli?

Un recente leak potrebbe aver svelato in anteprima molti dettagli relativi alla nuova cam GoPro Hero 10, come anche le primissime foto relative al prodotto.

Non è passato molto da quando GoPro ha lanciato la sua Hero 9 sul mercato, e moltissimi fan – fra chi ha apprezzato la macchina, e chi invece ha deciso di comprare la successiva – attendono in particolar modo l’arrivo del prossimo modello. Abbiamo a che fare ovviamente con la Hero 10 Black, la quale è stata recentemente leakata, assieme ad alcuni dettagli, e si è mostrata di conseguenza nelle primissime foto.

Ovviamente, non abbiamo a che fare con materiale ufficiale da prendere come oro colato, ed è quindi bene considerare il tutto con la dovuta cautela. Le novità sono arrivate grazie a Roland Quandt e WinFuture, che hanno svelato in anteprima le caratteristiche che il modello dovrebbe presentare. Abbiamo nello specifico a che fare con un sensore migliorato, un nuovo processore, e diversi cambiamenti atti a rendere di qualità maggiore la stabilizzazione dei video con l’HyperSmooth 4.0.

Si parla di 5,3K a 60 fps con un sensore da 23 MP, più grande rispetto al 20 MP del precedente modello, al fine di garantire maggiore risoluzione per le foto. Pare che scegliendo il 4K come risoluzione, ovviamente leggermente inferiore rispetto ai 5,3K, si possa arrivare anche ai 120 fps, decisamente più fluidi per i filmati e in grado di cambiare completamente la visione per gli spettatori. Passando ai 240 fps per gli slow motion ad alta risoluzione si parla addirittura di risoluzione di 2,7K.

Come spiegato, le live rimarranno a 1080p, e le principali feature della serie puntano a restare invariate. Sembra che le maggiori possibilità siano disponibili grazie al nuovo processore GP2. Non abbiamo per il momento informazioni relative a prezzo e data d’uscita del prossimo gioiellino targato GoPro, ma considerando il leak particolarmente preciso, nel caso in cui tutto si rivelasse vero sembra che non servirà per fortuna aspettare molto.