Goliath 4: il trailer della stagione finale su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha diffuso il trailer della stagione finale di Goliath, Goliath 4, la serie TV che vede come protagonista Billy Bob Thornton, che grazie alla sua interpretazione del personaggio di Billy McBride si è aggiudicato un Golden Globe.

La serie segue le vicende di Billy McBride, un avvocato in rovina lasciato dalla moglie e che si ritrova a vivere in un motel. Grazie ad un caso riguardante un presunto suicidio in mare, McBride trova l’opportunità di rimettersi in gioco e di avviare un’azione legale contro il suo ex studio.

Tra i protagonisti della serie ci sono William Hurt, che interpreta il rivale di Billy, ovvero l’avvocato Donald Cooperman; Maria Bello che interpreta Michelle McBride; Olivia Thirlby che fa Lucy Kittridge; Nina Arianda nei panni di Patty Solis-Papagian; Molly Parker che interpreta Callie Senate; Tania Raymonde che interpreta Brittany Gold; Sarah Wynter che fa Gina Larson.

La prima stagione della serie è stata lanciata nel 2016, mentre la terza è stata distribuita nel 2019. L’ultima stagione di Goliath, invece, arriverà su Amazon Prime Video il 24 settembre.