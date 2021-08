Fear the Walking Dead 7: il teaser trailer presenta un disastro nucleare

L’esplosivo finale della sesta stagione avrà, ovviamente, il suo riverbero in Fear the Walking Dead 7, con un disastro nucleare che viene presentato nel teaser trailer per effetto di una testata lanciata da un sottomarino, e che ha dato il via all’apocalisse zombie nucleare.

Ecco il teaser trailer di Fear the Walking Dead 7, pubblicato online tramite il profilo Twitter di Karen David.

Ian Goldberg, che è il co-showrunner della serie, ha dichiarato:

Abbiamo visto fino ad ora i personaggi protagonisti crescere in maniera formidabile durante queste sei stagioni, e ora con l’apocalisse si è creato un nuovo gioco. I sopravvissuti dovranno fare i conti con la devastazione, con il disastro nucleare, con risorse limitate e luoghi distrutti, e tutto ciò metterà ancora più in crisi i sopravvissuti.

Nella sesta stagione si sono aggiunti al cast John Glover (The Good Wife, Smallville, Scrooged), Nick Stahl (Carnivale, Terminator 3: Rise of the Machines, Sin City), e Keith Carradine. Gli altri interpreti protagonisti sono: Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Maggie Grace, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Austin Amelio, Mo Collins, Alexa Nisenson, Karen David, Colby Hollman, Zoe Colletti, Jenna Elfman e Rubén Blades.

Fear the Walking Dead 7 ritornerà su AMC il 17 ottobre. In Italia gli episodi della serie sono disponibili su Prime Video.