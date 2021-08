Into the Night 2: il trailer della nuova stagione del serial thriller Netflix

Sono arrivati al bunker appena in tempo, ma sono davvero al sicuro? La seconda stagione di Into the Night debutta l'8 settembre, solo su Netflix.

La prima serie original belga targata Netflix, Into the Night, sta per bissare con una nuova stagione: dal thriller sci-fi arriva il nuovo trailer di presentazione della seconda parte, in arrivo sulla piattaforma il prossimo 8 settembre.

Nell’incipit della serie abbiamo visto i passeggeri e l’equipaggio di un volo notturno dirottato fare di tutto per evitare i raggi del sole, mentre un misterioso evento cosmico semina devastazione a terra.

Questa la sinossi della stagione 2:

Alla fine della prima stagione i passeggeri del volo 21 avevano finalmente trovato riparo dal sole in un vecchio bunker militare di epoca sovietica in Bulgaria, ma il sollievo dura poco per colpa di un incidente che rovina parte delle scorte di cibo. Obbligati a ritornare in superficie dovranno raggiungere il Deposito globale di semi in Norvegia nel tentativo disperato di sopravvivere. Purtroppo non sono gli unici ad averci pensato e in questa lotta contro il tempo per salvare l’umanità i nostri dovranno dividersi, raggiungere compromessi con i loro ospiti in divisa e fare sacrifici.

