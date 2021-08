Cowboy Bebop: in arrivo i fumetti della serie Netflix, Artgerm ha realizzato la cover

Cowboy Bebop nasce come serie animata ed è rimasta nella leggenda come tale: le successive riduzioni manga non hanno minimamente avuto la stessa importanza e diffusione. La nuova serie tv che arriverà su Netflix sembra voglia invertire la tendenza, dato che Titan Books ha già in canna ben tre produzioni librarie a tema: una miniserie a fumetti, un romanzo e un artbook.

La miniserie uscirà a dicembre e durerà quattro numeri: è prevista anche una versione paperback il prossimo maggio. Scritto da Dan Watters (che ha lavorato, tra le altre cose, su Lucifer e Home Sick Pilots) e disegnato da Lamar Mathurin, il fumetto vanterà una cover d’eccezione per il primo numero, realizzata dall’artista di Hong Kong Stanley “Artgerm” Lau, che l’ha definita “una delle copertine più inaspettate che abbia realizzato”.

My Cowboy Bebop cover for Titan Comics, based on the upcoming Netflix series. Love the anime! #CowboyBebop Posted by Artgerm on Friday, August 27, 2021

Probabilmente il riferimento è al fatto di aver dovuto tratteggiare Spike Spiegel e Faye Valentine in versione “realistica” avendo come riferimento gli attori del serial e non, invece, le versioni originali, che ha già omaggiato in passato per delle commission, come quelle che vi riportiamo qui in calce.

Nel fumetto, la crew del Bebop sarà alle calcagna di un ex membro del team in possesso di una canotta che si dica garantisca una infinita fortuna (?!).

Oltre al fumetto Titan presenterà A Syndicate Story: Red Planet Requiem, un romanzo prequel che racconterà la giovinezza di Spike e del suo rivale Vicious, e un art book dal titolo Cowboy Bebop: Making the Netflix Series.

Leggi anche: