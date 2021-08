The Flash: il direttore della fotografia dice che “non sarà un vero e proprio film di supereroi”

Henry Braham, il direttore della fotografia di The Flash, ha dichiarato che il film DC non sarà “un vero e proprio film di supereroi”. Il motivo di queste parole è da attribuire anche al senso del cinema e del lavoro sulle produzioni cinematografiche dello stesso Braham, ma non solo.

Andiamo a leggere le sue dichiarazioni:

The Flash sarà grandioso. Posso dire che è un progetto complesso, ed è un modo fantastico per portare ad una nuova generazione certi tipi di storie a fumetti. Non è una storia ambientata nella realtà, e perciò a livello tecnico è più complessa. Penso che tutti coloro che lavorano su progetti cinematografici sappiano che la complessità della narrazione non è un qualcosa che va a coincidere con la buona qualità della lavorazione. Non credo che The Flash possa definirsi veramente come un film di supereroi, sarà un film, e questa è la strada tracciata. L’obiettivo è fare un grande film che abbia dentro anche i supereroi, ed in cui ci siano dei personaggi che riescano a risultare credibili ed autentici. Non sono veramente interessato ai cinecomics, ma ai film che a livello narrativo, visivo ed emotivo riescano a creare un viaggio.