Nautilus: nuovi dettagli sulla serie Disney+ tratta da 20.000 leghe sotto i mari

Vi abbiamo già accennato alla nuova serie tv Nautilus attualmente in preparazione per una futura messa in onda su Disney+: ebbene, arriva ora il comunicato ufficiale in proposito, dal quale estrapoliamo le prime info ufficiali.

Prodotta in collaborazione con due società britanniche, Moonriver TV e Seven Stories, questa epica serie d’avventura in dieci episodi, basata sul romanzo classico di Jules Verne, Ventimila leghe sotto i mari, rivela la storia mai raccontata prima delle origini del personaggio più iconico di Verne, il Capitano Nemo, e del suo leggendario sottomarino, il Nautilus.

Per la prima volta, Nautilus racconta la storia di Verne dal punto di vista di Nemo: un principe indiano derubato del suo diritto di nascita e della sua famiglia, prigioniero della Compagnia delle Indie Orientali, un uomo deciso a vendicarsi di coloro che gli hanno portato via tutto. Ma una volta che Nemo salpa con il suo equipaggio improvvisato a bordo del maestoso Nautilus, non solo combatte contro il suo nemico, ma scopre anche un magico mondo sottomarino, impara a prendere il suo posto come capo dell’equipaggio e vive un’avventura indimenticabile sotto il mare.

Nautilus reimmagina il racconto classico di Verne per le nuove generazioni, basandosi sulla lunga tradizione di Walt Disney con questa storia, iniziata con il film originale del 1954, 20.000 leghe sotto i mari – disponibile in streaming su Disney+ in Italia – e servita come ispirazione per le sue prime attrazioni del parco a tema.

Sviluppato e co-prodotto da Xavier Marchand di Moonriver TV e Anand Tucker di Seven Stories, James Dormer (Beowulf: Return to the Shieldlands) è sceneggiatore ed executive producer di Nautilus, mentre Johanna Devereaux è executive producer per Disney.

Le riprese sono previste per l’inizio del 2022.

Johanna Devereaux, Director of Scripted Original Content, afferma:

La storia di Jules Verne è un classico amato in tutto il mondo. È un enorme privilegio riportare in vita il Nautilus e il suo equipaggio in un modo così audace ed emozionante, con un team diversificato di talenti creativi e di personaggi sullo schermo. La serie sarà mozzafiato, ricca di azione e di divertimento.

James Dormer, sceneggiatore ed executive producer, dichiara:

È un piacere e un privilegio far parte dell’incredibile squadra che si sta riunendo per raccontare questa travolgente avventura, e farlo con Disney+. Mi sono innamorato dell’idea di poter raccontare la storia di Nemo e del Nautilus dal momento in cui Xav e Anand me l’hanno presentata; trovo che sia più rilevante oggi di quando Verne la concepì per la prima volta centocinquant’anni fa.

I produttori Xavier Marchand e Anand Tucker aggiungono:

L’immaginazione di Jules Verne ha trasportato milioni di lettori in viaggi magici, misteriosi e mozzafiato nei suoi meravigliosi romanzi, mescolando un’azione travolgente con maestose meraviglie naturali, oltre a una profetica comprensione della scienza. I personaggi di Verne sono grandi anticonformisti, nessuno più dell’iconico antieroe e genio lungimirante Capitano Nemo. Con Disney+, siamo davvero entusiasti di presentare gli incredibili mondi di questo grande narratore a una generazione tutta nuova, seguendo Nemo e il suo equipaggio in emozionanti avventure sotto le onde del mare.

Quest’ultimo progetto commissionato dal Regno Unito rientra nell’impegno della Company di ideare, sviluppare e creare contenuti con società di produzione europee, con l’ambizione di realizzare 50 produzioni in Europa entro il 2024. Con oltre 100 titoli annunciati nel corso dell’Investor Day, Disney+ prevede di rilasciare nei prossimi anni all’incirca 10 serie Star Wars e 10 serie Marvel; 15 serie Disney live action, Disney Animation e Pixar, oltre a 15 film Disney live action, Disney Animation e Pixar. Questi titoli si vanno ad aggiungere agli Star Original e a centinaia di ore di film e serie TV dagli studi creativi Disney, tra cui Disney Television Studios (ABC Signature e 20th Television), FX Productions, 20th Century Studios, Searchlight Pictures e molti altri.

