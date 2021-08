WhatsApp fa marcia indietro: sì all’uso anche senza accettare i termini di servizio

WhatsApp ci ha ripensato: i nuovi Termini di Servizio diventano facoltativi. Non accettarli comporterà una rinuncia estremamente marginale.

Alla fine WhatsApp sembra averci ripensato: accettare i nuovi termini e condizioni del servizio sarà facoltativo. Sì, quei controversi termini annunciati ad inizio dell’anno e che avevano creato una reazione scomposta da parte degli utenti dell’app. Le nuovi policy, spiega WABetaInfo, saranno facoltative.

Non accettarle comporterà un ‘prezzo’ tutto sommato esiguo. Inizialmente sembrava, infatti, che non accettare i termini in tempi utili avrebbe inevitabilmente provocato la sospensione dell’account dell’utente, a cui sarebbe poi seguita la cancellazione.

Oggi WABeaInfo ci fornisce informazioni diverse: non accettare i nuovi termini non comporterà la sospensione dell’account, né l’impossibilità di utilizzare l’app. Sarà, in altre parole, possibile continuare a messaggiare con i propri contatti senza problemi. L’unico limite riguarda alcune specifiche interazioni sull’app.

Non accettando i termini di servizio, l’utente non potrà infatti mandare i messaggi alle aziende, ossia a tutti i contatti che utilizzano WhatsApp Business.

Il cambio di rotta non è ancora stato annunciato ufficialmente da WhatsApp. Facebook, fino a prova contraria, potrebbe quindi decidere di ripensarci ancora una volta. Eppure il notoriamente affidabile WABetaInfo non ha dubbi: l’annuncio dovrebbe arrivare tra davvero pochi giorni.

I nuovi Termini di Servizio di WhatsApp erano stati presentati approssimativamente dall’azienda, lasciando intendere un cambiamento (peggiorativo) ben più grave di quello che avrebbero realmente presentato – e che appunto riguardava solo le interazioni con le aziende. WhatsApp si era trovata costretta ad organizzare una campagna di comunicazione ad hoc per rassicurare gli utenti, mentre diverse app rivali – come Telegram e Signal – avevano ottenuto una forte visibilità proprio come conseguenza dell’incidente, dato che milioni di utenti hanno iniziato ad interessarsi ad una possibile alternativa.