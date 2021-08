The Old Guard 2: Victoria Mahoney dirigerà il film sequel

Victoria Mahoney sarà la regista di The Old Guard 2, il sequel del film Netflix che ha avuto come protagonista Charlize Theron.

Netflix ha trovato la persona che si occuperà della regia di The Old Guard 2: stiamo parlando di Victoria Mahoney, regista che ha già lavorato molto per la televisione, facendo parte di progetti come Grey’s Anatomy e Lovecraft Country. Mentre a livello cinematografico ha fatto da capo della seconda unità di Star Wars IX.

Victoria Mahoney alla regia di The Old Guard 2 segna un passo in avanti importante nella produzione del lungometraggio, che farà tornare nel cast dei protagonisti Charlize Theron, KiKi Layne, e Chiwetel Ejiofor. La stessa Mahoney ha detto sul progetto:

Ho guardato il primo film un centinaio di volte, e per questo motivo non riesco ancora a comunicare in maniera efficace il mio entusiasmo per essere stata invitata ad unirmi ai protagonisti tosti di The Old Guard. Non vedo l’ora di poter portare avanti il genere per tutti gli amanti dell’azione.

Questa è la sinossi del primo film uscito lo scorso anno su Netflix:

Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo di mercenari capitanato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Stranamente i componenti della squadra non possono morire, ma durante una missione questa loro straordinaria capacità diventerà pubblica. Ora tocca ad Andy e all’ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono.