The Matrix Resurrections: Lilly Wachowski spiega perché non è coinvolta nel progetto

Lilly Wachowski ha parlato a Entertainment Weekly del perché non è coinvolta nello sviluppo di The Matrix Resurrections.

Con il titolo di Matrix 4 da poco rivelato in maniera ufficiale, che sarà The Matrix Resurrections, e con i primi contenuti che sono trapelati, ultimamente sono uscite anche le parole di Lilly Wachowski, che non compare al fianco di Lana Wachowski alla regia del lungometraggio. La stessa Lilly ha spiegato il motivo di questa mancata partecipazione a The Matrix Resurrections.

Ecco le sue parole:

Lana ha avuto l’idea per il nuovo film di Matrix, e ne abbiamo discusso nel mezzo del periodo in cui sono morti nostra madre e nostro padre, deceduti a cinque settimane di distanza. E avevo la sensazione di partecipare a questa cosa che fosse non abbastanza attraente. Non avevo voglia di tornare a lavorare su qualcosa che avevo fatto prima, visto anche che ero nel mezzo della mia transizione, ed avevo perso i miei genitori, e ritornare su qualcosa che avevo già fatto mi dava una sensazione non positiva. Lana ha fatto Matrix 4 per diversi motivi, ed io non posso rispondere per lei, ma ciò che sentivo era questo.

Nel cast di Matrix 4 oltre a Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, che riprenderanno i loro storici ruoli, ci sono Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere e Jonathan Groff.

Lo stesso Reeves ha detto del nuovo film: