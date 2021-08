Netflix Gaming: si inizia con due giochi mobile dedicati a Stranger Things, in Polonia

Dopo un solo mese dall’annuncio di voler debuttare nell’industria del gaming, Netflix ha presentato due videogiochi mobile – entrambi dedicati a Stranger Things – disponibili gratuitamente per gli abbonati al servizio di streaming on-demand. Curiosamente, per il momento sono entrambi un’esclusiva degli abbonati residenti in Polonia.

Il servizio si chiama Netflix Gaming ed è lecito aspettarsi che nel corso dei prossimi mesi l’azienda di Reed Hastings decida di portarlo anche in altri paesi. I due giochi non sono inediti, si tratta di:

Stranger Things 3, un arcade con grafica in 16-bit uscito in concomitanza con la terza stagione della serie e già disponibile sul Play Store, oltre che su PC e console.

Stranger Things 1984: si tratta – nota Arstechnica – di un rebranding di un videogioco mobile uscito nel 2017.

Entrambi i giochi sono un prodotto dello studio BonusXP, con sede in Texas.

Per giocare ai due videogiochi è sufficiente aprire l’app Android di Netflix, usando un IP polacco, e quindi selezionare la nuova icona ‘N Gaming‘, aprendo in questo modo il – per il momento scarno – catalogo del servizio. Selezionando il gioco desiderato, verrà aperta la rispettiva pagina Google Play per procedere con il download. Il gioco sarà riproducibile fintanto che l’utente continuerà ad avere un abbonamento attivo a Netflix.

Netflix garantisce che tutti i giochi che verranno inseriti nel catalogo di N Gaming non avranno micro-transazioni né inserzioni pubblicitarie.