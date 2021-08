Edge 94 permetterà di aggiungere testo ai PDF

Microsoft Edge potrebbe rendere presto la vita molto più facile per gli utenti, i quali sembra avranno modo di aggiungere testo ai PDF in maniera molto più veloce, come riportato da Windows Latest. Parliamo di un formato di file utilizzatissimo e conosciuto da tutti, il quale però, al contrario dei semplici testi e blocchi note, è difficile da alterare, salvo non si utilizzino programmi o siti specifici al fine di farlo. Edge però, browser di ricerca targato Microsoft, è presente in tutti i PC con Windows 10, e risulta anzi predefinito in seguito all’installazione, e di conseguenza ciò potrà permettere a molti di valutarne l’utilizzo anche per via della nuova funzionalità.

Il tutto sta venendo testa su Canary, e una volta finiti i test sembra che permetterà agli utenti di riuscire a modificare i PDF semplicemente aggiungendo del dato testo ai documenti in questione, senza che risulti necessario ricorrere ad app o siti di terze parti. La novità questione prende il nome di “Add Text”, e pare che avremo modo di vederla proprio con Edge 94, anche se il tutto non è ancora confermato in maniera esatta.

Per il momento, non si parla però di poter modificare quello che è già presente, il che richiederebbe l’utilizzo in questo caso di ulteriori programma non inclusi all’interno del software realizzato dal colosso di Redmond. Compilare determinati moduli però, o documenti ad esempio, o magari modificare un lavoro già iniziato senza che siano necessari i file sorgenti, risulterebbe molto più semplice grazie alla nuova potenzialità di Edge.

Per procedere con il tutto, sembra risulti necessario solamente aprire un PDF attraverso il browser e premere sul pulsante dedicato per aggiungere il testo, senza che sia quindi necessario ricorrere a procedure complesse e scaricare eventuali add-on o estensioni.