Doctor Strange: il trailer del fumetto sulla morte del personaggio Marvel

Prossimamente sui fumetti Marvel verrà raccontata una storia scioccante per tutti gli appassionati della Casa delle Idee: stiamo parlando della morte del Doctor Strange, che verrà raccontata nella saga The Death of Doctor Strange. Online è stato pubblicato il trailer dell’evento.

Questo è il trailer della morte del Doctor Strange.

Rest in Hell, Sorcerer Supreme! The final saga of #MarvelComics' Doctor Strange begins this September. pic.twitter.com/N6t8QLRk8k — Marvel Entertainment (@Marvel) August 26, 2021

E questa è la copertina del primo albo.

La run sarà divisa in cinque albi realizzati dallo sceneggiatore Jed MacKay (Black Cat, Moon Knight) e dal disegnatore Lee Garbett (Captain Marvel). Il primo fumetto uscirà negli Stati Uniti ed in digitale su Comixology il 22 settembre.

Oltre alla serie principale verranno pubblicati vari tie-in come Death of Doctor Strange: Avengers, Strange Academy Presents: Death of Doctor Strange, The Death of Doctor Strange: White Fox, e The Death of Doctor Strange: Spider-Man.

Lo stesso MacKay ha dichiarato: