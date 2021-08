Cuba vuole accettare e regolamentare le criptovalute, buona fortuna

Il Governo di Cuba si prepara a regolare e riconoscere le criptovalute come il bitcoin. L’annuncio arriva ufficialmente dalla Gazzetta Ufficiale dell’isola, che anticipa l’avvio di un’attività regolamentazione da parte della banca centrale cubana.

La risoluzione approvata dal Governo prevede che la banca centrale possa autorizzare l’uso delle criptovalute – che sarà comunque soggetto a licenza – per scopi di interesse socioeconomico. Il Governo di Cuba rivendica per sé il ruolo di controllare e regolamentare le operazioni di pagamento in asset digitali. Specifica anche che le criptovalute non potranno essere utilizzate per scopi illegali.

Erich Garcia, esperto di criptovalute, intervistato da Reuters ha spiegato che già oggi diversi cubani utilizzano le criptovalute per effettuare acquisti online. Normalmente vengono acquistate usando le giftcard di alcuni exchange online.

È sicuramente sorprendente che un governo autoritario – lo stesso che solamente il mese scorso ha mandato offline internet per diversi giorni – decida di abbracciare una tecnologia decentralizzata che, per sua natura, è pensata proprio per resistere ai controlli e alle censure delle autorità.

Altri stati autoritari – come l’Iran e la Corea del Nord -, pur precludendone l’uso alla popolazione locale, hanno usato le criptovalute per aggirare facilmente le sanzioni imposte dagli USA e dalle autorità internazionali, oppure per riciclare i proventi del traffici illegali, spesso utilizzati dalle dittature per ottenere valute forti e coprire il costo altrimenti insostenibile delle spese militari.