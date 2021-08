Comic-Con Museum: inizia la costruzione a San Diego del museo dedicato alla cultura pop

La San Diego Comic Convention (SDCC), la organizzazione non-profit che produce ogni anno il San Diego Comic-Con, ha annunciato oggi l’inizio della costruzione del nuovo Comic-Con Museum a Balboa Park.

L’inaugurazione sarà divisa in due fasi, la prima è programmata per il prissimo 26 novembre 2021, in concomitanza con il Comic-Con Special Edition, la versione autunnale ridotta dell’SDCC estivo.

All’interno del nuovo museo sarà possibile ammirare esposizioni legate alla nona arte, workshop all’interno di un education center e in generale verrà celebrato l’SDCC e la sua storia, dal 1970 a oggi. Non solo: fungerà anche come punto di incontro per tutti i fan e per la community del Comic-Con, grazie ad un grande atrio e ad aree comuni polifunzionali.

Ecco il video di presentazione pubblicato lo scorso anno:

Comic-Con may be a San Diego institution, but people from around the world have eagerly anticipated this year-round home to celebrate the popular arts they love. With the Museum’s construction underway, we’re closer than ever to welcoming a global audience to get a taste of the Comic-Con experience in the middle of our City’s crown jewel, Balboa Park.