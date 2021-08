Mission: Impossible 7 – Nel film Tom Cruise salterà in moto da un precipizio

Al CinemaCon di Las Vegas è stata mostrata una clip di Mission: Impossible 7 in cui Tom Cruise salta in moto da un precipizio.

Ogni Mission: Impossible ha mostrato una o più scene impossibili realizzate da Tom Cruise, pronto a realizzare scene d’azione molto pericolose ed al limite: in Mission: Impossible 7 l’attore arriverà a saltare in moto da un precipizio, si tratta di una delle riprese più rischiose mai fatte dall’attore durante uno dei film del franchise.

La scena è stata fatta vedere in una clip mostrata durante il CinemaCon di Las Vegas, in cui lo stesso Tom Cruise ha dichiarato:

Si tratta della scena più pericolosa che abbia mai girato fino ad ora, e ci abbiamo lavorato per diversi anni. Volevo fare una cosa del genere fin da quando ero bambino.

Il momento in cui Tom Cruise salta con la moto da un precipizio in Mission: Impossible 7 è stato girato in Norvegia, ed il regista Christopher McQuarrie ha aggiunto:

Ciò che mi spaventa di più in previsione di Mission: Impossible 8 è cosa c’inventeremo per quel film.

Insomma, si tratta dell’ennesima prova di spericolatezza di Tom Cruise, che è apprezzato dal pubblico anche per questa sua capacità smisurata di mettere a rischio sé stesso per girare scene capaci di tenere con il fiato sospeso.

Mission: Impossible 7 uscirà il 27 maggio 2022.