Microsoft Office non sarà più utilizzabile offline su Chromebook

Anche se non si tratta di un’applicazione particolarmente sfruttata per gli utenti che utilizzano un Chromebook, ci sono comunque molti che impiegano le potenzialità del dispositivo attraverso il pacchetto Office di Microsoft. Questo è risultato fino a oggi disponibile e scaricabile sul Play Store come avviene per tutti i telefoni, ma la casa di Redmond ha confermato ufficialmente che terminerà parte del supporto per i computer in questione, specificando i cambiamenti (negativi) che stanno per arrivare.

Come spiegato infatti, non sarà più possibile scaricare Microsoft Office attraverso lo store sui Chromebook a partire dal 18 settembre 2021, data particolarmente vicina in realtà, ma resterà comunque possibile sfruttare le potenzialità del pacchetto, anche se non in modalità offline. Risulterà infatti necessario registrarsi e fare il login su Office.com o Outlook.com usando il browser, dettaglio che a quanto pare è pensato per rimanere a lungo tempo su Chrome OS.

Come ci ricordano le pagine di Engadget, l’esperienza web non è allo stesso livello di quella dell’applicazione, e c’è da considerare che la Suite di Google può offrire senza dubbio risultati migliori sui dispositivi che usano l’OS della compagnia. Dover effettuare l’accesso mentre si è connessi potrebbe infatti risultare particolarmente scomodo per alcuni, specialmente se ad esempio ci si trova in luoghi dove non è presente rete, ma magari si vuole determinare a determinati file grazie a Office.

Al momento, non sono state spiegate le motivazioni dietro questa scelta in maniera precisa, ma la compagnia ha sottolineato che vuole offrire l’esperienza migliore possibile e ottimizzata al massimo per gli utenti che usano Chrome OS. Staremo a vedere se il cambiamento in questione porterà gli utenti ad allontanarsi dai famosissimi software del colosso di Redmond, e se molte più persone si affacceranno alla concorrenza offerta da Google nel corso dei prossimi mesi.