LEGO Sweet Tooth, il rifugio di Gus ricreato da Andrea Lattanzio

L’artista LEGO Andrea Lattanzio, Norton74, dopo alcune opere dedicate al rapporto fra natura e uomo torna a cimentarsi con MOC raffiguranti scene di telefilm ed in particolare ci mostra il rifugio di Gus, il bambino “ibrido” per metà cervo protagonista della serie Netflix Sweet Tooth.

Dopo le varie opere dedicate a Stranger Things di Andrea è ora il turno di Sweet Tooth che si lega perfettamente col filone delle varie baracche LEGo realizzate da Andrea e dedicate ai libri sul rapporto fra natura e uomo.

La struttura alla base è realizzata sempre con la tecnica dei wedge plates dark tan sopvrapposti l’uno sull’altro a scalare per dare l’idea del terreno e su questa struttura poggia la creazione vera e propria del rifugio.

Il centro è costituito da cinque baracche unite fra di logo che immortalano il rifugio dei protagonisti della serie, Gus ed il suo presunto padre Pubba. Su quella centrale è ben visibile la finestra ottagonale che identifica la casa di Gus.

Fra i vari dettagli inseriti da Andrea nel suo diorama, anche grazie alle tecniche NPU (New Part Usage) c’è nuovamente la pelle d’orso Duplo sul tetto, una gamba di rinoceronte a sinistra usata come sasso e l’uso (non nuovo) del braccio di una maxi-figure sempre ad imitare un grosso masso.

Grazie alla minifigure collezionabile del fauno, serie 15, Andrea ha realizzato Gus, il bambino per metà cervo, mentre Pubba ha l’aspetto da escursionista con un grosso zaino sulle spalle pieno di oggetti utili per sopravvivere tra i boschi.

Altro dettaglio legato alla serie è il cervo a destra, che Gus pensa sia la mamma.

