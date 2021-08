eFootball si mostra alla Gamescom con il primo gameplay trailer ufficiale: tutte le meccaniche del gioco

L’atteso eFootball di Konami si mostra alla Gamescom 2021. Un nuovo video di gameplay mostra alcune delle innovative feature del gioco. Il titolo si distinguerà dagli altri giochi di calcio soprattutto per un forte focus sugli scontri 1 vs 1 nel corso delle partite.

Da qui una serie di elementi progettati per restituire al giocatore un maggiore senso di realismo, come il controllo della palla, con la possibilità di controllare la forza del tocco e determinare la velocità del dribbling. Il controllo avverrà grazie al DualSense dei controller per PS5.

Per la prima volta in un gioco di calcio, un elemento chiave per ottenere la vittoria verrà dato dal mind gaming, ossia dalla abilità di ingannare – grazie alle finte – l’avversario. Il giocatore potrà contare su un ampio arsenale di dribbling e finte.

Un altro importante elemento è dato dal tiro di precisione, caratterizzato – spiega Konami – da nuove animazioni, con lo scopo di rendere il gioco “ancora più tecnico ed eccitante”. eFootball offre ai giocatori diversi ‘calci speciali‘, tra cross di precisione, passaggi rapidi filtranti e rising shot. Ancora una volta, l’intenzione è quella di smarcarsi da un gameplay meramente ‘arcade’, per qualcosa di più tattico e realistico.

Come anticipato, un importante punto di forza di eFootbal è dato dal focus sugli scontri 1 vs 1, sia grazie alla tecnologia Motion Matching – con l’IA che valuterà in tempo reale la velocità di movimento della palla e la direzione del corpo, per fare due esempi – sia con la camera Duel, che zoomerà in tempo reale sul calciatore ogni volta che è in atto uno scontro 1vs1. La camera torna su una ripresa ampia dall’alto quando il giocatore si disimpegna e l’azione di gioco torna all’interno di una dinamica condivisa.

eFootbal uscirà questo autunno per PS5, PS4, Xbox Series X e Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 e PC Steam. eFootball sarà un titolo free-to-play.