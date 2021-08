The Matrix 4 s’intitolerà ufficialmente The Matrix Resurrections

The Matrix 4 s'intitolerà The Matrix Resurrections secondo quanto rivelato durante il CinemaCon di Las Vegas. Mostrato anche un estratto del film.

Durante il CinemaCon di Las Vegas è stato rivelato il titolo ufficiale di The Matrix 4, il quarto capitolo della saga cinematografica che ripoterà Keanu Reeves a vestire i panni di Neo: il titolo del film sarà The Matrix Resurrections.

Questo titolo era circolato precedentemente in maniera ufficiosa, mentre ora è stata sancita l’ufficialità. Oltre a rivelare il titolo di Matrix 4 durante il CinemaCon è stato mostrato anche un estratto dal film, con il giornalista del The Hollywood Reporter, Aaron Couch, che ha raccontato di una scena che vede protagonista Thomas Anderson in terapia, che sembra aver dimenticato Matrix. Successivamente incontra Trinity in una caffetteria, ma nessuno dei due sembra ricordarsi dell’altro.

Sicuramente possiamo dire che si tratta di una scena che aumenta il mistero e la curiosità attorno a questo The Matrix 4, o The Matrix Resurrections.

Nel cast di Matrix 4 oltre a Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, che riprenderanno i loro storici ruoli, ci sono Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere e Jonathan Groff.

Lo stesso Reeves ha detto del nuovo film: