The Mandalorian: VFXRIO presenta il panel con Hal Hickel di Industrial Light & Magic

VFXRIO offre un altro keynote imperdibile e questa volta completamente dal vivo. Se avete amato i droidi, le creature e le astronavi di The Mandalorian, registratevi su www.vfxrio.com.br per assistere al keynote di Hal Hickel, supervisore dell’animazione di Industrial Light & Magic su The Mandalorian il 4 settembre alle 19:30 (ora italiana).

Hal Hickel è il supervisore dell’animazione di The Mandalorian. Nel talk svelerà come sono stati creati gli effetti visivi della seconda stagione di The Mandalorian e parlerà del making-of di alcuni dei personaggi più iconici della serie come Baby Yoda (Grogu) e il Drago Krayt.

Il keynote di Hal Hickel non sarà registrato, su richiesta dell’artista. L’evento è in diretta su VFXRIO, un’occasione unica per assistere alla masterclass di uno dei grandi nomi dell’animazione per i film d’azione.

Matteo Moriconi, direttore di VFXRIO, ha dichiarato:

La Industrial Light & Magic di George Lucas è stata la prima casa di produzione a creare effetti visivi su larga scala. Star Wars è l’universo seminale di un’intera industria. La performance di Hal Hickel non sarà registrata e sarà quindi unica. Condividere il know-how a questo livello ci permette di realizzare la nostra missione e di aiutare la nostra comunità internazionale di artisti e specialisti VFX.

Hal Hickel è entrato nella Industrial Light & Magic nel 1996 come animatore per The Lost World: Jurassic Park. Nella sua produzione successiva, è stato promosso a capo animatore e gli è stata data la responsabilità dell’animazione di diversi personaggi in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma. Nel 2000, Hickel è stato promosso a supervisore dell’animazione, collaborando con il supervisore degli effetti visivi Dennis Muren, vincitore di diversi premi Oscar, per A.I. Artificial Intelligence di Steven Spielberg. Il suo particolare interesse per l’animazione risiede nella sfida di integrare personaggi e creature fantastiche nei film live-action. Hickel ha poi supervisionato il lavoro di animazione su Star Wars: Episodio II L’attacco dei cloni, Iron Man e i primi tre film della serie Pirati dei Caraibi. Nel 2007, il suo lavoro su Pirati dei Caraibi: Dead Man’s Chest è stato premiato con un Academy Award per l’Outstanding Achievement in Visual Effects e il BAFTA per il Best Achievement in Visual Effects.

Hickel è stato il supervisore dell’animazione dell’epopea fantascientifica di Guillermo del Toro, Pacific Rim, per il quale ha ricevuto la sua quinta nomination ai BAFTA e una nomination alla Visual Effects Society per gli effetti speciali. In precedenza, è stato il direttore dell’animazione del primo film d’animazione della ILM, Rango, che ha ricevuto il premio Oscar per il miglior film d’animazione. Nel 2016, Hickel ha assunto il compito di animare l’epica battaglia tra orchi e umani in Warcraft. È stato supervisore dell’animazione in una galassia molto, molto lontana per Rogue One: A Star Wars Story, cosa gli ha fatto ottenere le nomination ai premi Oscar, BAFTA e VES per gli effetti visivi.

Più recentemente ha supervisionato l’animazione nella sequenza della rapina al treno in Solo: A Star Wars Story, ed è ora supervisore dell’animazione del primo show televisivo live action di Star Wars della Lucasfilm, The Mandalorian.

VFXRIO LIVE:

Data: 4 settembre 2021 su www.vfxrio.com.br

Programma:

19:20 (ora italiana): intro

19:30 (ora italiana): vfxrio presenta hal hickel, industrial light & magic

20:15 (ora italiana): fireside chat con Hal Hickel (ILM) e Pablo Bioni (TV GLOBO)

La partecipazione è gratuita e l’evento sarà in lingua inglese e portoghese.

Leggi anche: