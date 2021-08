The Batman: la descrizione del filmato mostrato al CinemaCon

Ecco la descrizione del filmato dedicato a The Batman che è stato mostrato al CinemaCon di Las Vegas, con al centro anche le interviste a Pattinson e Matt Reeves.

Durante il CinemaCon di Las Vegas è stato mostrato un filmato dedicato all’attesissimo film The Batman, in cui sono state mostrate alcune scene del lungometraggio, ed alcune interviste ai protagonisti. Il film avrà come protagonista Robert Pattinson e uscirà nelle sale cinematografiche il 4 marzo 2022.

La descrizione del filmato di The Batman mostrata al CinemaCon è di Brandon Davis di Comicbook.com. Eccola:

Vediamo Bruce Wayne accompagnato da una musica al piano che sa di cattivo presagio. C’è Robert Pattinson che dice ‘per qualche ragione Batman è diventato uno dei personaggi più importanti del ventesimo secolo’. E subito dopo vediamo Pattinson nei panni di Batman, mentre si toglie la maschera. Lo stesso attore dice che si tratta di un qualcosa di diverso rispetto agli altri film sul cavaliere oscuro. Dopo a prendere la parola è Matt Reeves, che parla di Anno Uno e dell’impatto che quel fumetto ha avuto sulla storia di Batman, ed in questo caso il film prenderà spunto dal fumetto, anche se non si tratta di una storia di origini, ma del cavaliere oscuro nei suoi primi anni di attività. Il filmato continua mostrando Batman che affronta un gruppo di cattivi, sotto una luce rossa. E poi ancora si vedono esplosioni, polizia, e tanto caos. Torna poi la parola a Pattinson che dice che il suo personaggio ‘lavora sulla sua rabbia, e tutte le sue battaglie sono molto personali’. Le scene successive mostrano Batman mentre combatte utilizzando varie armi, e poi viene mostrato Andy Serkis nei panni di Alfred. Infine, dopo un estratto che mostra la Batmobile che si muove avvolta dalle fiamme, Matt Reeves fa la chiusura dicendo ‘non vediamo l’ora che possiate guardare Batman al cinema’.

Nel cast del film troviamo, oltre al personaggio protagonista interpretato da Robert Pattinson, anche Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano che interpreta L’Enigmista, Colin Farrell che veste i panni di Oswald Cobblepot / Il Pinguino, John Turturro che fa il boss della mafia e Jeffrey Wright che sarà James Gordon.