Google Maps mostrerà i pedaggi per il percorso?

Per fortuna, fra le sue mille applicazioni, Google non manca nell’aggiornare frequentemente Maps, software utilizzato in tutto il mondo che permette di trasformare i propri telefoni in dispositivi perfetti per orientarsi, trovare luoghi e tracciare percorsi. Nonostante questo copra pressoché l’intero pianeta in maniera egregia, ci sono ancora delle feature che ulteriori provider di servizi simili hanno già aggiunto, e sembra che una novità di questo tipo arriverà molto presto per tutti gli utenti.

Si parla nello specifico di un sistema atto a individuare i pedaggi che risultano necessari per arrivare in un determinato luogo, e che si occupa di fare una stima orientativa dei costi che l’utente dovrebbe sostenere seguendo ogni percorso. Grazie a ciò, sarebbe quindi possibile individuare come spostarsi per evitare di pagare i pedaggi dove non necessario, o scegliere il percorso più conveniente per il proprio viaggio direttamente grazie al nuovo sistema dell’applicazione.

Attualmente, il tutto non è ancora stato confermato da parte della compagnia, ma da un membro del programma di preview, come riportato sulle pagine di Android Police. Pare che sia addirittura presente un programma automatico che permette, con dati ovviamente approssimativi, di scegliere se risparmiare tempo o soldi per il proprio viaggio mentre si programma la rotta. Il tutto, specialmente quest’ultimo dettaglio, potrà mostrarsi particolarmente utile per gli utenti che usano Maps per viaggiare.

Speriamo che la compagnia abbia modo di commentare presto la cosa, spiegando le novità che verranno presentate grazie all’update in questione, sempre che questo sia all’effettivo pronto ad arrivare all’interno di Google Maps. Restiamo di conseguenza per il momento in attesa di informazioni aggiuntive, che considerando che il tutto dovrebbe essere disponibile in prova per pochi utenti, potrebbero non risultare particolarmente lontane e presentarsi molto presto grazie a una comunicazione dell’azienda.