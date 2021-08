What if…?, la seconda stagione dovrebbe uscire su Disney+ nel 2022

Gli appassionati Marvel si stanno divertendo nel vedere con What if…? tante situazioni alternative rispetto al canone dell’MCU, e, con gli episodi che vengono distribuiti settimanalmente, c’è chi vorrebbe farne una scorpacciata, o addirittura chi vorrebbe passare già alla seconda stagione. E secondo le informazioni che sono trapelate la seconda stagione di What if…? dovrebbe arrivare su Disney+ già nel 2022.

Il produttore Brad Winderbaum ha dichiarato a Collider:

Come ben sapete un progetto di animazione ci mette un po’ di tempo per arrivare ad essere prodotto. Ma siamo abbastanza fortunati da aver avuto il semaforo verde abbastanza presto per la seconda stagione di What if…? da poter dire che i nuovi episodi dovrebbero uscire l’anno prossimo, nel 2022.