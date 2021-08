Spotify introduce i podcast a pagamento, si parte dagli Stati Uniti

Come riportato sulle pagine di The Verge, Spotify è pronto ad ampliare notevolmente le proprie potenzialità per quel che concerne il mondo dei podcast. Nello specifico, la compagnia ha confermato di star ampliando il numero di persone che possono offrire un’iscrizione sulla piattaforma e portare i propri show nel catalogo offerto. Come confermato, gli utenti (per il momento solamente in America) possono infatti usare Anchor, portale di creazione e distribuzione, al fine di vendere iscrizioni per episodi esclusivi, i quali potranno essere resi disponibili sull’app di Spotify attraverso un feed RSS privato.

La compagnia ha anche confermato di star espandendo di molto il campo dei prezzi, visto che questi sono pronti per aumentare da 3 a 20. Inoltre, i podscaster potranno scaricare gli indirizzi email degli utenti, il che permetterà loro di comunicare all’infuori della piattaforma per vendere ulteriori prodotti, informarli sulle novità, o semplicemente rimanere in contatto qualunque sia il motivo.

Per quanto concerne gli utenti che non fanno parte del territorio americano, sarà possibile acquistare questo tipo di contenuti a partire dal 15 settembre 2021, e in futuro si potrà però vendere le proprie sottoscrizioni anche all’infuori dagli Stati Uniti. Fino al 2023, Spotify non riceverà alcuna percentuale sulle vendite, anno a partire dal quale verrà invece prelevato solamente il 5%, per fortuna numero non particolarmente alto e che permetterà ai creatori di trattenere quasi il totale delle transazioni.

Attualmente, Spotify non offre ancora dei link per iscriversi direttamente all’interno della piattaforma, ed è quindi per il momento necessario usare ancora Anchor al fine di acquistare i prodotti, per poi collegare i contenuti grazie al feed dedicato. Staremo a vedere quando la funzionalità si evolverà anche al fine di supportare il mercato in tutto il mondo, e permetterà ai creatori di tutto il mondo di sfruttare la novità.