MacBook Pro da 14 e 16 pollici avranno la stessa CPU?

Un leaker ha recentemente parlato dei nuovi MacBook Pro targati Apple da 14 e da 16 pollici, fornendoci ulteriori possibili dettagli in merito a quello che sarebbe presente sotto la scocca. Nello specifico, l’utente Dylan ha anticipato della presenza di una singola CPU letteralmente identica per entrambi i modelli, il che differirebbe fortemente rispetto alle abitudini di Apple in questo ambito. La compagnia ha infatti sempre scelto l’hardware migliore per i dispositivi più grandi, ma questa volta potrebbe cambiare opinione sulla questione.

Non parliamo ovviamente di informazioni ancora confermate, che infatti sono state solamente anticipate da parte del leaker, ma è bene considerare che parliamo di una fonte con diversi dettagli sull’industria azzeccati in anteprima in passato. Trovate il Tweet quell’utente qui di seguito.

It’s comforting to note that both MacBook Pro’s that are coming this fall will have the same chip and the same performance. It’s definitely a win for those who like to opt for the smaller size but expect a notable increase in price for the 14 inch over the 13 inch. — Dylan (@dylandkt) August 24, 2021

Nel breve testo si accenna anche al fatto che i dispositivi in questione verrebbero rilasciati questo autunno, e che tuttavia ci sarà comunque una grossa differenza di presso rispetto all’ultimo MacBook Pro da 13 pollici, il quale si presentava con 32 GB di RAM, 4 TB di SSD e un processore Intel i7 da 2,3 GHz. Non sappiamo nello specifico cosa potrebbe essere incluso all’interno dei nuovi computer, e non abbiamo per il momento ancora informazioni in merito, anche se sono molti i report che confermano l’esistenza di questi.

Come emerso nel corso degli ultimi giorni, sembra che non ci vorrà molto prima di scoprire quali saranno i piani del colosso di Cupertino per la fine di quest’anno, visto che si parla della presenza di molteplici eventi situati nel mese di settembre, i quali avrebbero il compito di fornirci novità in merito ai prossimi dispositivi della compagnia. Vi rimandiamo al nostro approfondimento in cui abbiamo parlato delle diverse conferenze che dovrebbero presentarsi agli utenti, lo trovate a questo link.