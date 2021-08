Life Is Strange: True Colors, i primi 15 minuti di gioco [Video]

Sale l'attesa per Life is Strange: True Colors e arrivano i primi quindici minuti di gioco in un video diffuso da IGN

Life is Strange: True Colors, nuovo episodio della fortunata e apprezzata serie di avventure narrative, arriverà il 10 settembre nelle mani dei videogiocatori, ma nel frattempo possiamo goderci i primi quindici minuti in un video gameplay.

IGN infatti ci mostra quelle che sono le prime immagini del gioco – praticamente la nostra introduzione al nuovo universo narrativo, quindi non ci sono spoiler degni di nota.

Da sottolineare che stavolta la storia non sarà divisa in episodi, ma da vivere in un’unica esperienza di gioco.

Life is Strange: True Colors ci mette nei panni di Alex Chen, una ragazza con una particolare capacità sovrannaturale: è in grado di percepire e manipolare le emozioni delle altre persone.

Alex nasconde la sua “maledizione”, ovvero l’abilità sovrannaturale di assorbire e manipolare le emozioni più forti degli altri. Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto “incidente”, dovrà imparare a controllare il suo potere instabile per scoprire la verità e rivelare i segreti sepolti di una piccola cittadina.

Sconvolta dalla morte di suo fratello (un mistero che probabilmente dovremo risolvere), Alex si ritrova invischiata nelle vicende di Heaven Springs, piccola cittadina del Colorado che siamo certi nasconde molti segreti da portare a galla.

Ancora una volta a fare la parte del leone, assieme al racconto, è la colonna sonora, stavolta firmata da Angus & Julia Stone.

Life is Strange: True Colors arriverà dunque il 10 settembre per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC e Google Stadia.

Prevista anche l’uscita su Nintendo Switch entro la fine del 2021.

Ecco il video gameplay di Life is Strange: True Colors

