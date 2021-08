Instagram introdurrà i like per le storie?

Come emerso grazie a un post su Twitter del noto leaker Alessandro Paluzzi, sembra che Instagram potrebbe inserire con i prossimi aggiornamenti i like nelle storie.

Sembra che Instagram abbia intenzione di introdurre una funzionalità per le storie che finirebbe per risultare davvero rivoluzionaria per il sistema della piattaforma, utilizzato ogni giorno da moltissimi utenti. Fino a oggi infatti, non è stato possibile mettere like alle storie degli utenti, in quanto il tutto si è ridotto solamente ai classici post statici che hanno modo di collezionare le reazioni e i commenti. Sembra che la cosa potrebbe cambiare presto, come emerso grazie al Tweet di un noto leaker che ha mostrato in anteprima la possibile novità in questione.

Parliamo di Alessandro Paluzzi, che come potete vedere nel post presente qui di seguito mostra come sia possibile inserire dei like nelle storie di Instagram, con il tutto che dovrebbe essere reso disponibile nel attraverso qualcuno dei prossimi aggiornamenti. Ovviamente, non si tratta per il momento ancora di una novità confermata, e dovremo ovviamente aspettare informazioni dalla piattaforma prima di poter dare per certa la questione.

#Instagram is working on the ability to like a Story 👀 pic.twitter.com/oj1hPutlWk — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 23, 2021

Come si evince dal breve video, sembra che agli utenti verrà data la possibilità di inserire più like alle stesse storie, anche se non sappiamo ancora con quale criterio la questione potrebbe essere resa applicabile. Probabilmente, nel caso in cui ciò venisse confermato e reso disponibile, non verrebbero inviate delle notifiche continue agli account, ma il tutto sarebbe controllabile magari da una dashboard apposita legata alle storie.

La novità in questione è emersa dopo pochissimo tempo da quando è stato confermato che molto presto gli swipe up delle storie verranno sostituiti dagli sticker che contengono link, come vi abbiamo spiegato all’interno del nostro approfondimento dedicato. Sembra quindi che la piattaforma sia pronta a rivoluzionare i suoi contenuti in questo ambito, e restiamo in attesa di scoprire quali saranno i prossimi cambiamenti che spunteranno sul web.