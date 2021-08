Candyman: per vedere il final trailer dovrete pronunciare il suo nome cinque volte

Eagle Pictures ha lanciato il final trailer di Candyman in un modo particolare: gli appassionati dovranno pronunciare la parola cinque volte per vedere il filmato.

Per sponsorizzare l’uscita di Candyman Eagle Pictures ha avuto un’idea molto particolare: quella di mettere gli appassionati di fronte allo stesso tema centrale del film per vedere il nuovo trailer. Coloro che volessero vedere il final trailer di Candyman dovranno collegarsi ad un sito e pronunciare cinque volte la parola Candyman per sbloccare il filmato.

Questo è il link per trovare il final trailer di Candyman pronunciando cinque volte la parola: Candyman 2021 Trailer | I Dare You: Say Candyman 5 Times (candymanmovie.com).

Il nuovo film, diretto da Nia DaCosta e scritto anche da Jordan Peele e Win Rosenfeld, vede come protagonisti Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris e Colman Doming.

Candyman è lo spiritual sequel dell’omonimo horror del 1992, ambientato come il suo precedente a Chicago nel quartiere Cabrini-Green, un tempo zona degradata della città e ora location “in” dove vive Anthony un artista talentuoso sempre in cerca di ispirazione per le sue opere. La leggenda di Candyman, oscura presenza che uccide brutalmente chi lo evoca dopo aver pronunciato cinque volte il suo nome in uno specchio, affascina Anthony che decide di capire se esista davvero. Ma Candyman è fin troppo reale e sta cercando un sostituto che prenda il suo posto, come nuovo spirito vendicatore.

In Italia il lungometraggio arriverà il 26 luglio.