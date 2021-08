Army of Thieves uscirà su Netflix a fine ottobre

Zack Snyder ha diffuso un video con l'annuncio dell'uscita di Army of Thieves su Netflix per fine ottobre.

24—Ago—2021 / 9:53 AM

Army of Thieves, il film spin-off di Army of the Dead, arriverà sulla piattaforma streaming di Netflix a fine ottobre. Questa è l’ultima notizia dedicata al lungometraggio co-sceneggiato da Zack Snyder, che è stata rivelata dallo stesso Snyder attraverso un video su Twitter. Il film arriverà su Netflix il 29 ottobre.

Qui sotto trovate il filmato che annuncia l’uscita di Army of Thieves a fine ottobre.

ARMY OF THIEVES globally on Netflix OCTOBER 29 #ArmyofThieves pic.twitter.com/QzFSkCwhPe — Zack Snyder (@ZackSnyder) August 23, 2021

Questa è la sinossi del lungometraggio:

Una donna misteriosa ingaggia il cassiere bancario Dieter per assisterla in una rapina su delle casseforti, apparentemente impossibili da espugnare, in Europa.

A dirigere il nuovo film sarà Matthias Schweighöfer, che sarà anche protagonista del lungometraggio, ed il cui personaggio ha fatto il suo esordio proprio nel film di Zack Snyder Army of the Dead.

Il cast di Army of Thieves è composto da Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen, Noémie Nakai e Matthias Schweighöfer. L’uscita del film arriva in tempo per il periodo di Halloween.

Ricordiamo che a maggio ha fatto il suo esordio su Netflix Army of the Dead, il film diretto da Zack Snyder con Dave Bautista protagonista.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata ad Army of Thieves: