Xiaomi Mi Band 6 NFC arriverà presto in Europa?

Sembra che presto l’Europa avrà modo di mettere mano sul nuovo Mi Band 6 NFC, e il tutto potrebbe partire proprio dal mercato italiano. Xiaomi ha infatti rilasciato da tempo la versione senza la tecnologia aggiuntiva, che in genere si presenta a un prezzo ridotto, ma sono passati ormai molti mesi da marzo e sembra sia proprio il momento giusto per un nuovo modello pronto a offrire l’NFC a tutti gli utenti che lo desiderano.

Parliamo ovviamente di una versione che rimarrebbe per il resto identica, stando alla tradizione, e che anche se potrebbe arrivare solamente fra diversi mesi sembra ormai più probabile che mai. Questa ha infatti ricevuto una certificazione proprio in Italia, che per questo avrebbe modo di essere uno dei primi paesi a ottenere la novità, la quale conferma che il debutto in Europa è vicino. Non abbiamo purtroppo per il momento date certe relative alla presentazione e all’eventuale lancio.

C’è da sottolineare che proprio nella giornata di oggi Xiaomi ha annunciato un nuovo evento per il 15 settembre, il quale risulterebbe essere il palco perfetto per presentare la versione rinnovata del bracciale della compagnia. Come forse avremo presto modo di vedere, questo dovrebbe offrire la possibilità agli utenti di sfruttare diverse funzioni davvero interessanti, fra cui anche i pagamenti, che grazie al supporto di molteplici banche possono essere effettuati semplicemente con il piccolo bracciale.

Non sappiamo per il momento ulteriori dettagli sulla questione, ma per fortuna il lancio nel nostro paese e in Europa è ormai pressoché confermato, e sembra che avremo quindi presto modo di scoprire su quando la data fissata verrà collocata. Restiamo di conseguenza in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del colosso cinese, che come accennato potrebbe svelare le sue carte proprio nella giornata del 15 settembre.