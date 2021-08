The Wheel of Time: ai protagonisti è stata innalzata l’età per un motivo specifico

Rafe Judkins, showrunner della serie Amazon Prime Video tratta da The Wheel of Time, spiega perché i protagonisti saranno leggermente più adulti, in live action.

Vi abbiamo mostrato, qualche giorno fa, le prime foto tratte da The Wheel of Time, la serie tv tratta dalla saga di Robert Jordan in arrivo prossimamente su Amazon Prime Video. Una fan, sotto al tweet ufficiale d’annuncio, ha chiesto allo showrunner della serie, Rafe Judkins, come mai il personaggio di Mat ha la barba.

Rafe, who's Idea was it to have Mat have a beard? — MK Genest 🌊 (@MKGenest) August 18, 2021

We aged up the Emond’s Field Five from the books because sometimes TV shows with a bunch of 17 year olds as leads feel more like YA and Wheel of Time isn’t YA — Rafe Judkins (@rafejudkins) August 18, 2021

La risposta dello sceneggiatore non si è fatta attendere:

Abbiamo aumentato l’età dei Cinque di Edmond’s Field rispetto ai libri perché a volte i telefilm con gruppi di diciassettenni hanno più l’aria di qualcosa Young Adult, e Wheel of Time non è uno Young Adult.

Viene dunque confermato il sospetto che l’età dei personaggi del serial si avvicini più a quella dei suoi interpreti che non a quella delle versioni cartacee, innalzando l’età media dei protagonisti di qualcosa che sembra mediamente almeno un lustro.

Non è certo la prima volta che accade, anche se di solito per evitare problematiche con tematiche scabrose che sarebbero complesse o impossibili da rappresentare su schermo coinvolgendo personaggi (anche solo nella finzione) minorenni. Un esempio per tutti: Daenerys Targaryen ne Il Trono di Spade.

La serie di romanzi a cui si ispira la serie è stata ideata da Robert Jordan, per poi rimane incompiuta per lungo tempo a causa del decesso dell’autore. Finché non è intervenuto il collega Brandon Sanderson a chiudere tutti i discorsi lasciati in sospeso sulla carta.

Nel cast della serie ritroviamo Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Matrim Cauthorn (Barney Harris), Lan Mandragoran (Daniel Henney), Moiraine Damodred (Rosamund Pike), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e Rand al’Thor (Josha Stradowski).

Leggi anche: