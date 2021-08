Sensualità a corte: Marcello Cesena annuncia le riprese della nuova stagione

La bizzarra comicità di Sensualità a corte sta per tornare: il suo ideatore e protagonista Marcello Cesena ha pubblicato i primi teaser del revival, presto in tv.

Tra i tanti sketch comici lanciati con enorme successo dalle trasmissioni della Gialappa’s Band (nello specifico, Mai dire lunedì) impossibile non ricordare Sensualità a corte, che tra pause e alterne fortune va comunque avanti da più di quindici anni, in diverse trasmissioni. Arriva ora l’annuncio di una nuova stagione, tramite una foto e un video teaser pubblicati sui social dal demiurgo e protagonista della serie, Marcello Cesena.

Primo Giorno di riprese.. 😁😁😁😁 SAC9️⃣ 2021 #ITALIA1 Posted by Marcello Cesena on Monday, August 23, 2021

Si tratta di poco più di un teaser, senza specifiche relative al cast, al numero di puntate o alla trasmissione che le ospiterà: l’hashtag #ITALIA1 però non lascia dubbi sul fatto che la serie tornerà su Mediaset.

I denti sono pronti.. Domani primo ciak di Sensualità a Corte 9️⃣ 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬 Posted by Marcello Cesena on Sunday, August 22, 2021

Per chi non la conoscesse, Sensualità a corte è una serie tv basata su sketch dalla comicità spiccata e assurda che parodizzano le serie in costume con una serie di personaggi e situazioni improbabili. Marcello Cesena, oltre a essere l’ideatore, ne è anche il protagonista nei panni del buffo Jean Claude, in eterno conflitto con la “Madreh”, con i suoi amanti e… con il mondo.

Dal 2005 a oggi sono state prodotte e trasmesse otto “stagioni” di sketch, più diversi speciali. Era in programma anche un lungometraggio, finito però in development hell.

