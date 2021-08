Mac mini M1X uscirà presto con più porte?

Come riportato sulla newsletter Power On del giornalista di Bloomberg Mark Gurman, sembra che il Mac mini M1X sia vicino e offrirà agli utenti più porte.

Sembra che non ci voglia molto prima che Apple abbia modo di stupire l’utenza, presentando nel corso dei prossimi mesi un nuovo Mac mini davvero sorprendente, come recentemente chiacchierato in queste ore. A scatenare il rumor troviamo Mark Gurman, giornalista di Bloomberg sempre informato sul mondo Apple e della tecnologia, nonché pronto a condividere importanti dettagli sui piani delle aziende diversi mesi prima che questi vengano rivelati. Ovviamente, non abbiamo a che fare con informazioni ancora ufficiali, ed è quindi bene prendere il tutto con particolare cautela.

Come spiegato nella sua newsletter Power On e riportato da MacRumors, sembra che il nuovo Mac mini offrirà diverse porte aggiuntive, e avrà modo presto di sostituire l’attuale Mac mini Intel, uscendo potenzialmente quest’autunno in concomitanza con le chiacchierate revisioni del McBook Pro da 14 e da 16 pollici.

Come spiegato da Gurman, in genere il Mac mini viene utilizzato per operazioni non troppo complesse e che necessitano molta potenza di calcolo, ma molti lo impiegano al fine di sviluppare software o come server per il video editing. Di conseguenza, Apple tiene vivo il modello con Intel, ed è per questo che starebbe pensando di introdurre sul mercato fin da subito una versione migliore più al passo con i tempi, un M1X Mac mini high-end con più porte.

Stando anche a ulteriori report sembra che non dovremo aspettare molto, visto che si parla di una serie di eventi targati Apple tutti fissati per il mese di novembre, come vi abbiamo spiegato nell’articolo che potete trovare a questo link. Restiamo tuttavia per il momento ancora in attesa di novità ufficiali da parte della compagnia, che non ha ancora avuto modo di parlare dei suoi imminenti piani per la fine di quest’anno.