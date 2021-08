iPad 9 verrà lanciato a settembre, ma senza grossi miglioramenti?

Sembra che nel mese di settembre potremo interfacciarci con il nuovo iPad 9, ma che Apple abbia deciso di non rivoluzionare di molto il dispositivo in questione.

Il mese di settembre si avvicina, e sembra che presto avremo modo di scoprire i piani di Apple per presentare la sua lineup di nuovi prodotti. Stando a un report, si è tornati a parlare del nuovo iPad 9, il quale potrebbe essere più vicino di quanto immaginiamo, e forse però non così pieno di novità, ma solo pronto a migliorare l’esperienza degli utenti che utilizzano giornalmente i tablet del colosso di Cupertino.

Si tratta di informazioni arrivate da DigiTimes e riprese sulle pagine di 9to5Mac, di conseguenza – è bene specificare – ancora da prendere con le pinze fino a che l’azienda non ci fornirà dettagli ufficiali sul nuovo dispositivo, sempre che questo sia davvero pronto a essere rivelato molto presto. Sembra che al reveal a settembre dovrebbe immediatamente seguire il lancio, pensato principalmente per migliorare le vendite degli iPad grazie alla presenza di un nuovo modello, ma non pronto a innovare davvero l’esperienza offerta da Apple.

Stando a 9to5Mac, non si tratterebbe però dell’unico iPad presentato, visto che si parla dell’annuncio di una versione entry-level con il chip A13. Mark Gurman di Bloomberg ha invece citato nella sua newsletter, Power Up, un ulteriore modello decisamente più veloce e più piccolo. Altre informazioni di DigiTimes approfondiscono invece del futuro degli iPad.

Sembra infatti che Apple abbia nuovamente optato per una lega in alluminio con i prossimi modelli, poiché – nonostante sia stata considerata l’idea di utilizzare il titanio – i costi risultano fin troppo eccessivi attualmente, e risulterebbero di conseguenza proibitivi sia per la compagnia che per l’utenza. Sembra però che in futuro la strada potrebbe essere questa, ma avremo modo di scoprirlo solamente quando Apple deciderà di presentare i suoi piani e le novità per le proprie linee di prodotti.