Eternals per Salma Hayek sarà “completamente diverso dagli altri film Marvel”

Salma Hayek è convinta del fatto che Eternals stupirà gli appassionati di cinecomic, considerando che si tratterà “di un film Marvel completamente diverso rispetto ai precedenti”. Il suo ruolo nel lungometraggio sarà quello di Ajak, considerata la leader spirituale degli Eterni.

Salma Hayek ha detto di Eternals al The Kelly Clarkson Show:

Precedentemente l’attrice aveva così descritto il momento del suo ingaggio:

Non ne sapevo niente. Sono molto fortunata. Ho un’amica messicana e lei è una fanatica della Marvel. Il mio problema era che avevo giurato di mantenere il segreto perché ero una delle prime persone che avevano assunto, ma dovevo tenerlo segreto per molto, molto tempo. Mi hanno spiegato la sceneggiatura, non me l’hanno data direttamente. Ho dovuto firmare il contratto senza leggere la sceneggiatura, non me l’avrebbero lasciata vedere fino a quando non avrei firmato. È stato molto inquietante.