Dune: il film di Denis Villeneuve durerà due ore e mezza

Da poco è stata rivelata la durata di Dune, l’atteso film sci-fi di Denis Villeneuve che farà il suo debutto durante il Festival di Venezia: il lungometraggio durerà 2 ore e 35 minuti. La notizia è stata rivelata da LaPresse in un’intervista allo stesso regista.

Quindi ora sappiamo che Dune durerà 2 ore e 35, ma Jason Momoa ha dichiarato di voler vedere una versione molto più lunga, da ben sei ore. Ecco cosa ha risposto lo stesso Villeneuve a riguardo:

Jason è un tipo esuberante, e lui adora questo film che ha già visto quattro volte. Mi chiama sempre dicendo di essere felice di ciò che è uscito fuori. Posso dire che è vero che, se io e l’editor Joe Walker ci fossimo lasciati andare, sarebbe uscita una versione di Dune molto lunga, considerando che ho girato molte ore. Ma la versione finale è questa, non esiste una director’s cut di nessuno dei miei film.

Questa è la sinossi del film:

Viaggio mitico ed emozionante di un eroe, Dune narra la storia di Paul Atreides, giovane brillante e dotato di talento, nato per andare incontro a un destino più grande della sua immaginazione, che deve raggiungere il più pericoloso pianeta dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. Mentre forze malvage combattono per l’esclusivo possesso della più preziosa risorsa esistente sul pianeta — una spezia capace di liberare tutte le potenzialità della mente umana — solo coloro i quali sapranno sconfiggere le proprie paure sopravviveranno.