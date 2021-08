Armor Wars: la serie Marvel di Disney+ avrà Yassir Lester come sceneggiatore

La produzione di Armor Wars, nuova serie TV Marvel realizzata per Disney+ ha trovato il suo sceneggiatore: stiamo parlando di Yassir Lester, che ha già lavorato con Don Cheadle alla serie di Showtime Black Monday. Gli altri progetti a cui ha lavorato Lester sono Earth to Ned per la Disney, Girls per HBO, e The Carmichael Show su NBC.

L’ingaggio di Yassir Lester come sceneggiatore di Armor Wars rappresenta un passo in avanti per uno dei nuovi progetti che andranno a convergere su Disney+ con dei nuovi contenuti dei Marvel Studios. Non è stato rivelato molto su Armor Wars, se non il fatto che tornerà Don Cheadle come War Machine, e che lo show si baserà su questo principio: “Cosa potrebbe succedere se la tecnologia di Tony Stark finisse nelle mani sbagliate?”

Armor Wars è un ciclo di fumetti Marvel che sono stati utilizzati come spunto di base per realizzare la storia alla base di Iron Man 2. Armor Wars è un progetto che si unisce allo sviluppo delle altre serie della Casa delle Idee che sono Ms. Marvel, She-Hulk, e Moon Knight. Prossimamente entreranno in produzione anche Secret Invasion e Ironheart.