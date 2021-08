Spider-Man: No Way Home: trailer in arrivo, svelato il villain presente? (rumor)

Un nuovo report sembra portare buone notizie: il tanto atteso trailer di Spider-Man: No Way Home potrebbe arrivare online tra domani e dopodomani.

Sul trailer di Spider-Man: No Way Home escono in continuazione illazioni e congetture, e cerchiamo di riportarvi solo quelle più interessanti e plausibili: ecco dunque arrivare qualcosa di nuovo e potenzialmente veritiero.

Forse ricorderete la news di qualche giorno fa che voleva il trailer in anteprima al CinemaCon di Las Vegas, a breve. Ebbene, potrebbe darsi, secondo un nuovo report, che in contemporanea o subito dopo il trailer potrebbe essere rilasciato online. Si parla di un rilascio nella serata del 23 o del 24 (orario statunitense: quindi a tarda ora per il nostro fuso orario; questo porterebbe chiaramente a un eventuale video doppiato in italiano nella giornata successiva).

Il tutto dovrebbe vertere su una serie di scene che vedrebbero il team-up fra Spidey e Doctor Strange, con sul finale una sorpresa particolare: un piccolo teaser di uno dei villain.

Segue spoiler rumor:

Il supercriminale in questione sarebbe il Doctor Octopus interpretato da Alfred Molina, che si vedrebbe su schermo per appena il tempo di un “saluto” allo Spider-Man interpretato da Tom Holland.

Vi ricordiamo che i rumor vorrebbero Peter Parker fronteggiare una inedita formazione dei Sinistri Sei formata da suoi avversari storici… ma che non ha mai visto, dato che appartengono ad altri universi narrativi: quelli dei tre Spider-Man diretti da Sam Raimi e quelli dei due film di Marc Webb. Nello specifico, Electro (Jamie Foxx -unico confermato ufficialmente, peraltro), Doc Ock, Green Goblin, Sandman, Lizard e Rhino.

Voci insistenti vorrebbero la presenza anche di alcuni personaggi del Daredevil andato in onda su Netflix, Charlie Cox in primis.

Leggi anche: