Spider-Man: No Way Home, il trailer verrà mostrato al CinemaCon la settimana prossima?

Il miraggio del trailer di Spider-Man: No Way Home torna a tormentarci, però stavolta potrebbe essere la volta buona… anche se non potremo comunque vederlo. Non subito, quantomeno. L’insider Daniel Richtman, noto per aver spesso azzeccato alcune previsioni riguardo a date di uscita di trailer online, ha pubblicato un twitter in merito, per poi cancellarlo poco dopo.

A now deleted tweet from insider DanielRPK states that a #SpiderManNoWayHome trailer will drop at CinemaCon but will NOT be shown to the public. pic.twitter.com/j5ampKLscP — Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) August 16, 2021

Secondo il presunto leak, la buona notizia è che il trailer sarebbe stato mostrato a una ristretta platea presente al CinemaCon di Las Vegas la settimana prossima. La cattiva è che a questa presentazione agli addetti ai lavori non sarebbe, probabilmente, seguita una subitanea release pubblica.

Si tratta di uno scenario plausibile ma, chiaramente, non c’è alcuna certezza in merito. Tutto quel che sappiamo è che il tweet, in seguito, è stato cancellato. Richtman si è tirato indietro? Gli è stato chiesto di cancellarlo? O l’ha fatto solo per conferire un maggior alone di mistero al suo scoop?

Al momento non possiamo saperlo e, anche se effettivamente ci fosse una presentazione all’evento, sarebbe comunque embargata. Staremo a vedere: il tempo passa e la data di uscita di uscita decembrina si avvicina!

Leggi anche: