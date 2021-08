iPhone nano torna a far parlare di sé per via di un’email di Steve Jobs

In seguito a un'email di Steve Jobs emersa in rete con l'avvio della causa legale fra Apple ed Epic Games, si torna a parlare del curioso e mai lanciato iPhone nano.

Tempo a dietro si parlò di un eventuale telefono di Apple che avrebbe preso il nome di iPhone nano, e sarebbe risultato peculiare per la sua forma particolarmente piccola rispetto al top di gamma del tempo (siamo nel 2011, con l’iPhone 4 a regnare), nonché per un prezzo di lancio contenuto. Nonostante il dispositivo in questione non abbia mai visto la luce, e il rumor si sia successivamente spento per via della mancanza di informazioni da parte di Apple, recentemente questo è tornato in voga per via di veri e propri documenti ufficiali.

Come riportato da The Verge, questi sono emersi per via della causa fra Apple ed Epic Games, e si tratta di una mail di Steve Jobs che parlava davvero dell’iPhone nano, e di come la compagnia stesse lavorando al device. Nonostante non vengano purtroppo forniti dettagli su quello che il dispositivo avrebbe potuto rappresentare al tempo, si parla anche di “costi” fra gli obiettivi, e lo smartphone in questione viene davvero nominato, nonostante sia purtroppo ormai pressoché certo che questo sia stato scartato da parte del colosso di Cupertino.

C’è da dire che in quegli anni non si è era ancora parlato di device con il nome di “nano”, attualmente neanche più utilizzato da parte di Apple in seguito allo stop alla produzione dell’iPod nano nel 2017, con l’appellativo mini che risulta invece più chiaro per l’utenza.

Staremo a vedere se nel corso dei prossimi giorni la compagnia commenterà la questione, magari fornendoci novità in merito al dispositivo che non ha mai visto la luce, anche se considerando i molteplici anni di distanza si tratterebbe quasi certamente di sole informazioni, visto che la ripresa di un progetto come questo risulta piuttosto improbabile per il momento.