Black Canary: annunciato lo spin-off di Birds of Brey con protagonista Jurnee Smollett

Non si può dire che Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn sia stato un successo di pubblico e critica: il film stand-alone su Harley Quinn dal ricco cast femminile, con tutta probabilità, non vedrà un vero e proprio sequel, ma questo non significa che non ne vedremo più i personaggi in altre pellicole. Ad esempio, apprendiamo che presto cominceranno i lavori su uno spin-off dedicato a Black Canary, che ha debuttato al cinema interpretata da Jurnee Smollet e tornerà in un film per la tv targato, naturalmente, HBO Max.

Guess the Canary is out of the cage! 🤪 So excited to finally embark on this adventure with my creative soul sis @MishaGreen. 🖤💛 #blackcanary #dinahlance #lettttssssssgoooooo ahhhhhhhhh!!!!! https://t.co/GocuNdEn6E — jurnee smollett (@jurneesmollett) August 20, 2021

L’annuncio arriva inaspettato, ma la cineasta Misha Green è già pronta per mettersi all’opera, forte della grande esperienza registrata scrivendo serie come Sons of Anarchy, Spartacus, Underground e anche dirigendo Lovecraft Country. La produzione sarà affidata a Sue Kroll, che già segui quella di Birds of Prey.

Non abbiamo indicazioni circa la trama o i personaggi coinvolti: al momento sappiamo solo che tornerà dunque Dinah Lance aka Black Canary, cantante di burlesque portatrice di un singolare (e letale) dono vocale.

E in tutto ciò, Margot Robbie? Sappiamo che è sempre disponibile a tornare nei panni di Harley Quinn e che amerebbe realizzare Gotham City Sirens, ma ancora non c’è nulla di certo: vedremo se la produzione riuscirà a inserirla anche in questo film: dipenderà, probabilmente, in larga parte dal budget.

Leggi anche: