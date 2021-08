Nino D’Agata, addio: morto il doppiatore di Paul Bettany e del reverendo Lovejoy

L’attore e doppiatore catanese Nino D’Agata ci lascia all’età di 65 anni, per cause non ancora rese note. Tanti i ruoli interpretati tra cinema e televisione, recitando in molte opere di stampo poliziesco ma anche drammatico.

È stato il generale Tosi in R.I.S. – Delitti imperfetti ma ha avuto ruoli anche in Squadra Antimafia, Don Matteo, Distretto di polizia, Il capo dei capi, Il giovane Montalbano e molti altri serial, oltre a lavorare al cinema con registi come Gabriele Muccino e Paolo Sorrentino.

D’Agata era molto attivo anche come doppiatore: tra i suoi ruoli più noti Paul Bettany (nei panni di Jarvis e Visione) all’interno del Marvel Cinematic Universe, nonché il doppio ruolo che ricopriva ne I Simpson: il poliziotto Lou e il reverendo Lovejoy.

